Camila desaprovecha la segunda oportunidad que le da Mayka tras ligar con un camarero

La vuelta de Camila no sentó nada bien a Mayka , madre de Sequera. Un comentario que tuvo la pretendienta de su hijo sobre los famosos kebabs fue el detonante para que Mayka 'pusiese la cruz' sobre ella. Pero en este último programa de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' , Mayka ha intentado darle otra oportunidad. .. desaprovechada por la joven.

La joven le preguntaba el nombre al camarero, además de frases en español para que las dijera en portugués y así intentar conquistar a la que sería su suegra en un futuro no muy lejano. Mayka le seguía el juego y le preguntaba al camarero: "¿Cómo se dice... no me fio yo mucho?". Lo que daba el pistoletazo de salida a una serie de indirectos zascas entre Camila y Mayka con el camarero en medio de todo.