La cobra de Erik a Tamara en medio de una clase de golf: "No me lo esperaba"

Tamara lo intenta y lo intenta... pero no lo consigue: su reacción tras la cobra de Erik

Se trata de la primera cobra desde que se estrenó '¿QQCCMH?' en Cuatro: "Ha habido beso, pero en el cuello"

Hay veces que te puede atraer alguien físicamente, pero no lo suficiente como para darle un beso. Es ahí cuando puedes correr el riesgo de sufrir una temida cobra, como ha sido el caso de Tamara, pretendienta de Erik. En medio de una clase de golf, la soltera aprovechaba el momento para hablar con el murciano e intentar eso que todavía no se ha dado entre ellos a estas alturas de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'. Pero no ha sido posible.

"Quería hablar contigo...", comenzaba diciendo Tamara. La pretendienta le contaba al hijo de Mari Carmen que le admira muchísimo y está conociendo todas sus facetas, por lo que está muy feliz y contenta. No obstante, cree que Camelia va por delante de ella: "Tú y yo no hemos llegado a intimar, pienso que besarse es muy importante, ¿no?". Una Camelia que no solo se ha besado con Erik sino que, al desvelar su beso ante el resto de pretendientas, provocó una gran bronca entre ellas.

Tamara hacía hincapié en lo importante que resulta para ella dar ese paso de besarse. Un paso que el resto de las chicas sí lo han dado. "Sabes que estoy aquí por algo, y nada...", señalaba una Tamara que esperaba recibir tras esas palabras un beso de Erik. Pero este no parecía estar por la labor de lanzarse: "No se sabe... aquí estamos y estamos aguantando".

La cobra de Erik a Tamara

Era en ese momento cuando Tamara, sin saber ya cómo lanzarse ni qué hacer para besarse con Erik, apuntaba lo siguiente, protagonizando uno de los momentazos del programa: "Mi princesa favorita es Ariel y ella lucha por su príncipe Erik. Qué casualidad que tú te llamas Erik...". Tamara se lanzaba y Erik se apartaba a tiempo, dejándonos la primera cobra de lo que llevamos de programa desde que se estrenó en Cuatro.