Mirtha se emociona al contarle a Erik que tiene tres hijos tras varias citas: "No quería que me rechazases"

Los solteros de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' han tenido 24 horas para hacer lo que quisieran con sus candidatas sin madres, que les dejaban de este tiempo para disfrutar a solas para conocerse mejor, lo que ha dado pie a que Mirtha le haya confesado a Erik algo de su vida privada que le había ocultado hasta el momento.

Erik decidía pasar un buen rato con las pretendientas en la feria de Lorca, momento en el que Mirtha aprovechaba para pedirle si podían hablar a solas: "Tengo que hablar contigo, lo necesito".

"¿Qué quieres contarme? me estás preocupando", le preguntaba él, algo que le preocupaba al ver la actitud de su candidata, que abría su corazón como nunca con él: "No te lo he dicho antes porque no quería que te lo tomases a mal, quería que me conocieras a mí primero. No quería que pensaras mal, me rechazaras y estoy muy a gusto contigo. He visto el momento claro de poder decírtelo porque ya estoy sintiendo cosas por ti".

Y, tras explicarse, le confesaba que es madre de tres hijos, algo que sorprendía a Erik, muy emocionada: "Que me cuestes eso ahora es un poco 'shock'. Me da un poco de pena que no me lo hayas dicho por miedo, que tengas miedo de lo que te pueda decir me entristece mucho, la verdad, no quiero que penses eso de mí".

Erik quería dejarle claro a su candidata que no tiene ningún problema de que sea madre: "Tienes todo mi apoyo, espero que me cuentes todas las cosas porque soy una persona que entiendo todo. Encima, me encanta que seas madre, cualquier cosa cuéntamela porque me gustaría saberlo".