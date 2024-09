Martina desvela ante el resto de pretendientas que se ha besado con Alejandro y provoca una monumental bronca: "Quiero irme a mi casa"

"Yo quiero hacer un brindis por más besos aquí también en Montenegro", señalaba Martina. La cara de las pretendientas era de shock total. Natalia no tardaba en saltar: "¿Qué dices? ¿Os besasteis?". Martina asentía y la propia Natalia preguntaba que dónde. "En la puesta de sol" , respondía Martina. Alejandro no podía hacer otra cosa que reírse de lo nervios que le estaba provocando la situación, además de mirar para otro lado.

Las pretendientas se dirigían a Alejandro sorprendidas: "¿Es real?", "No te puedo creer...". Y es que es algo que Alejandro no se esperaba para nada. Pensaba que ese beso se mantendría en secreto pero Martina había aprovechado esa ocasión de brindar todos juntos para lanzar esa bomba. "¿En serio?", volvía a preguntar Natalia. "Fue nuestro momento mágico. Es algo que surgió", se justificaba Martina.

Alexandra, sin pelos en la lengua, reclamaba la atención de Alejandro: "¿Qué estoy de adorno? No he tenido ninguna cita. Si queréis me traéis una palomitas y me pongo a mirar la película. ¿Qué estoy haciendo el payaso?". Evelyn se iba muy enfadada, mostrando su indignación. Mientras tanto, Alexandra se alteraba cada vez más: "Quiero irme a mi casa".