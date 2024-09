La confesión más íntima de Christian que deja de piedra a Rubén: “En la vida tendría sexo con una amiga de mi madre”

Las pretendientas y pretendientes han viajado hasta los lugares de origen de los chicos de ' ¿Quién quiere casarse con mi hijo?' , visitas que también iban a hacer junto a sus madres , con las que han compartido trayectos que han dado para mucho: conocerse más y descubrir cosas de ellos que no se esperaban.

Los pretendientes de Rubén se subían al autobús para ir a conocer Huelva junto a Rubén y Mariví, lugar de origen de ellos y que querían mostrarles. Y, con tantas horas por delante en la carretera, Mariví no desaprovechaba la oportunidad de hacer preguntas de lo más íntimas a los chicos para conocerles más.

Lo que no se esperaban Rubén ni su madre era la confesión que iba a hacer Christian: "Tengo que reconocer que a alguna amiga de mi madre mayorcita me he tirado". "En la vida tendría sexo con una amiga de mi madre, nunca. Soy de pedigrí también", decía Rubén ante esto.