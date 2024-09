Los más divertidos y surrealistas momentos del segundo programa de 'QQCCMH': "Que sepáis que la tierra es plana"

Repasamos los mejores momentos de este segundo programa de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'

Este segundo programa de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' nos ha dejado grandes momentazos, desde situaciones de lo más surrealistas a momentos que te van a hacer que te partas de risa con Erik, Christian, Alejandro, Rubén y Sequera, sus madres y con los pretendientes y pretendientas que quieren conquistarles.

Mari Carmen alucina al descubrir lo que significa 'pagofagia'

Las madres han podido descubrir durante este programa los secretos de una de las pretendientas de sus hijos y Mari Carmen elegía saber el de Natasha. "Tiene pagofagia", descubría de la pretendienta, de lo que no tenía ni idea de lo que significaba y llegaba a pensar con su hijo Erik que era "fobia a pagar".

Tras mucho pensar, Mari Carmen le preguntaba a la propia pretendienta y cuando ella le explicaba que es el nombre ciéntifico que se le da cuando a las personas "les gusta comer hielo", que es "algo que le pide el cuerpo" y esta le daba más detalles sobre esto, la madre de Erik se imaginaba cómo sería que Natasha fuera a Sierra Nevada, protagonizando un momento de los más surrealista.

Mariví confunde bisexualidad con homosexualidad

Otra de las que descubría un secreto de uno de los pretendientes de su hijo era Mariví, esta decidía descubrir más sobre Fernando, que era que es bisexual, pero ella no entendía nada: "Eso ya lo sabía".

Pero se daba cuenta de que estaba confundida cuando su hijo Rubén se partía de risa al darse cuenta que su madre se había confundido sobre el significado de esto y, es que, ella creía que 'bisexualidad' significaba que te gusta alguien de tu mismo sexo.

Los momentazos de Jennifer

Si hay alguien que nos ha dejado momentazos de todos los colores ha sido Jennifer, que junto al resto de chicas y Erik, paseando, bromeaba con que la situación le estaba recordando a "la puesta de Semana Santa". Además, sorprendía su reacción al ver algo que no esperaba para nada: "¡Mira, hay una 'cadavera'! ¡Qué de corazones rojos! ¡Qué fuerte!".

Cada cosa que veía le impresionaba cada vez más: "Calle Salitre. ¿Eso no es como un váter?". Una vez ya sentados, Jennifer interrumpía una conversación de Erik con una de las solteras para confesar lo siguiente: "Mallorca me pone los pelos así. Y Madrid me los pone como muy suave...".

Erik prefería pasar de tema preguntando a otra soltera qué tal estaba. Pero su performance no acababa: le tocaba el pelo a Erik y le pedía olerlo. Sus trabas a la hora de hablar también han causado reacciones de todo tipo: "Te puedes intentificar... ¡Que no me sale!", exclamaba indignada.

"La tierra es plana"

Mayka, madre de Sequera, ponía a prueba a las solteras de su hijo desmaquillándolas a todas. Y es que uno de los requisitos que tiene que tener la futura novia de su hijo es que no se maquille mucho. Pues bien, mientras desmaquillaba a Marta, la preguntaba por algo que había dicho la soltera sobre si la tierra es plana o redonda: "No lo sé porque no la he visto. ¿Por qué solo te dan dos opciones, si siempre hay más opciones para todo?". "Pues me voy, y que sepáis todos que la tierra es plana", afirmaba, muy segura de sus palabras. ¡Sin duda, uno de los momentazos de este segundo programa de '¿QQCCMH?'!

Mariví, tajante con los solteros de su hijo

En esta segunda entrega de '¿Quién quiere casarse con mi hijo'? nos ha quedado claro una cosa: Mariví es muy clara y directa. A veces, quizás demasiado. Al verle a los solteros de su hijo, le confesaba a Fernando que había perdido puntos con ella, puesto que no le convencía mucho el outfit que llevaba.