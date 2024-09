Soraya se niega a escribir una canción para Sequera y cuenta su experiencia personal: "Conozco a gente de tu entorno y su rollito no me gusta"

En primer lugar, el soltero les explicaba a las chicas por qué las había llevado a un estudio: la música significa mucho para él y no había mejor lugar que ese para tener una primera toma de conecto. "La música es como mi psicólogo. Esos malos momentos que estoy más depre, pues me pongo a componer. Me ayuda a desconectar", confesaba.

Tras estas palabras, llegaba el momento de la verdad. Una de las solteras ponía la primera pega: "No te conocemos lo suficiente como para hacer eso" . Pero a Sequera no le valen las excusas y todas s e ponían manos a la obra a escribir una canción. Una a una han ido enseñándole a Sequera el resultado, con canciones muy variadas y con ritmos y sintonías totalmente diferentes.

Pero quedaba Soraya, quien confesaba lo siguiente: "He hecho videoclips con muchas personas y su rollito no me gusta. Conozco a gente de tu entorno y como he hecho videoclips con ellos, sé cómo son muchos. Después de que termine el videoclip, te cojo y te llamo y te digo de vernos después...". Esto descolocaba por completo a Sequera: "Me ha sentado un poco mal, porque tenía esa percepción de mí", confesaba Sequera.