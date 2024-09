La indiscreta pregunta de Mariví a uno de los candidatos que ha provocado el enfado de su hijo Rubén: "¿Eres activo o pasivo?"

A Mariví, madre de Rubén , no se le escapa ni una. Así lo ha demostrado durante el estreno de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'. Después de sincerarse ante el primer candidato de su hijo y confesar delante de él en más de una ocasión que no le gustaba, nos ha dejado un momentazo digno para el recuerdo en este estreno.

El nombre del siguiente candidato era Marcelo y tras presentarse, bromeaba: "Vengo para la Feria de Abril" . ¡Estaba hecho un pincel! Y eso, a priori, le gustaba a Rubén. "Soy abogado, graduado en Derecho y estoy acabando mi máster en Abogacía", contaba. Posteriormente, decía su edad y Mariví no se cortaba: "Eres un baby, qué bien, un yogurcito a punto de caramelo".

Marcelo respondía de la siguiente manera: "Baby pero muy maduro". Pero Mariví no se lo iba a poner nada fácil con su siguiente pregunta: "¿Eres activo o pasivo?". Rubén no daba crédito: "¡Mamá! ¡Por favor!". Marcelo, mientras tanto, se dedicaba a responder: "Yo soy más activo, me da igual decirlo". "El coche en el garaje, perfecto", respondía Mariví, con el sentido del humor como bandera.