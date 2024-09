Evelyn 'perrea' a Alejandro en el sofá dejando alucinada a Valeria, su estricta madre: "En privado te cuento un cuento"

"La madre de tus hijos puede estar ahí entrando en cualquier momento", ha comentado Valeria cuando ya estaban sentados en el sofá para ver a las pretendientas. Minutos después, la primera chica ha entrado en la sala vestida con una falda de colegiala , algo que a la madre de Alejandro no le ha gustado nada.

"He tardado un poquito porque he estado preparando la presentación PowerPoint", ha explicado la candidata. La chica ha enseñado una diapositiva de un golden retriever para explicar ella tenía la misma personalidad que ese perro. Aunque a Valeria no le gustado, Alejandro se ha quedado prendado de la aspirante.