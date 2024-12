" Con 1.600 euros netos no se compra nada . Menos en Madrid o en la comunidad, porque antes la problemática era mucho más específica y más dramática en lo que es el centro de Madrid. Durante muchos años, he estado viviendo en Rivas. Rivas es privativo. En la mayoría de municipios de Madrid, el alquiler de las viviendas es algo privativo", comenzaba detallando la estudiante.

María, que vive con su padre en la actualidad en el Barrio del Pilar, explica cómo gracias a que tiene pareja, podría permitir emanciparse para alquilar un piso juntos: "Gracias a él, que es una persona que tiene un contrato fijo, tenemos un poco más de perspectiva y un poco más de esperanza en lo que se refiere a poder tener esta alternativa. Pero, ¿yo sola? Si no encuentro una habitación sería imposible. Y eso que las habitaciones están rodando en torno a los 500 y 700 euros ".

"Para comer y ya no solo para comer. Al final, yo creo que la vida va mucho más allá del propio subsistir y de sobrevivir. Mi pareja y yo somos dos personas muy jóvenes que han trabajado, que hemos estudiado mucho, que hemos hecho todo lo que se nos ha exigido... Pero también queremos vivir, querer disfrutar de nuestro sueldo y poder invertirlo en otra cosa que no sea el comer, porque la vida va mucho más allá del trabajo. Quiero poder tomarme una cerveza con mis amigos y no sentirme culpable", cuenta María Carballo.