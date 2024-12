Un colegio de Vigo ha tomado la iniciativa para crear ‘Son das flores’ con el fin de que los pequeños tengan acceso a la cultura. Los niños comienzan este camino con instrumentos especiales. “Como no teníamos instrumentos, tuvimos que construirlos . Los hacen los propios niños y las familias”, explica Sandra Fernández, coordinadora de ‘Son dan flores’.

Los niños pertenecen a familias que no pueden permitirse clases extraescolares y, en la orquesta del colegio, dan rienda suelta a su talento. “Me hace ser feliz y olvidarme de todos los problemas”, confiesa una de ellas. Los instrumentos son donaciones que ellos cuidan como si fuesen propios. “Me animaron a tocar, así que lo hice y me encantó”, reconoce otro. Porque así cantan, tocan y aprenden que, aunque la vida no siempre lo ponga fácil, la música puede ayudarles a mejorarla.