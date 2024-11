Maximiliano de Habsburgo, aristócrata y fundador de RECAL: “Perdí una hermana por las drogas y sé lo que se siente”

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son la tercera enfermedad crónica más común en las sociedades occidentales. En España, los datos actuales muestran una prevalencia del 0,3% para la anorexia nerviosa , 0,8% para la bulimia nerviosa y 3,1% para el trastorno por atracón y otros TCA no específicos entre adolescentes de 12 a 21 años, según cifras de la Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia. La mayor incidencia se produce entre los 12 y los 18 años , pero cada vez hay más casos donde el inicio es antes, en torno a los 8 o 9 años. En parte, esta disminución de edad está relacionada con el aumento de la presión a tener un determinado físico así como el acceso a las redes sociales cada vez mayor y a edades más tempranas.

"Una intervención temprana no solo ayuda a reducir el sufrimiento individual, sino que también disminuye las complicaciones graves a largo plazo", confirma María Quevedo, directora de tratamiento de Recal. Mejor prevenir que curar. Este es uno de los objetivos primordiales del Centro Recal TA. “Nuestro programa pretende intervenir de forma que el trastorno alimentario no se agrave, fortaleciendo los factores de protección y detectando tempranamente las señales de alerta”, afirma Gadea. “Quererse tanto por fuera, como por dentro es clave, y es que la imagen corporal no es solo los que vemos en el espejo, son también los sentimientos y emociones en relación a nuestro cuerpo y se van construyendo a lo largo de la vida”, añade.