Incendio en la residencia de Villafranca de Ebro: la angustia de los familiares tras enterarse de la noticia

A primera hora de la mañana, el teléfono de los familiares ha sonado tras el incendio ocurrido en la localidad zaragozana de Villafranca de Ebro . “Han llamado a mi primo, al hijo mayor y él me llamó a mí”, recuerda una mujer. De inmediato, han acudido a la residencia, como Mari Ángeles, para ver a su tía y allí fue recibida por una de las trabajadoras, según informa Yolanda Pinilla, Sonia Belmonte y Lorelei Esteban.

Durante la mañana, el goteo de los familiares ha sido constante. “He venido deprisa, pero tranquilo porque sabía e mi madre no tenía ningún problema”, afirma un hombre. Momentos de angustia al ver salir los féretros y de alivio entre los familiares de quienes sí pudieron salir ilesos. El incendio, que acabó con la vida de 10 personas y ha dejado dos heridos, ha sido el más grave que ha ocurrido en centros de mayores en España en este siglo.

“La ha tenido que sacar alguien porque ella sola no se levanta de la cama”, subraya una joven sobre su familiar. “Mi padre tiene demencia y no se enteraba muy bien. Cuando le han subido a la furgoneta, me decía adiós”, añade una mujer. Y es que dos microbuses con una veintena de personas y cuatro ambulancias de la Cruz Roja han realizado el traslado de supervivientes.