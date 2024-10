Mallorca se lleva la peor parte de la DANA: se desborda un torrente en Porto Cristo por las fuertes lluvias

El agua y el barro han llenado el interior de algunos de los locales cercanos del torrente de Na Llebrona. Las inundaciones han obligado a cortar al menos siete carreteras y a rescatar a cinco personas. El temporal ha sorprendido a toda la isla y un ejemplo de ello son las piscas de la Academia de Rafa Nadal, que han amanecido embarradas. "Yo cuando he llegado, me he encontrado con el agua al borde del restaurante", ha explicado María Margarita Álvarez, trabajadora de un local afectado por la DANA.