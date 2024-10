Ser universitario con más de 70 años: "Se sigue envejeciendo, pero la verdad es que se envejece de otra forma”

Las instituciones académicas ofertan planes anualmente para que las personas mayores no se queden atrás en cuanto a su formación. Este fenómeno que rompe con la imagen tradicional de aulas llenas de jóvenes está revolucionando universidades como la de Granada. “Yo ya soy universitaria, hasta que me muera”, dice riendo Reyes Palacios, universitaria a sus 78 años. Reyes había soñado siempre con estudiar Historia del Arte y gracias al impulso de las instituciones, lo está consiguiendo. De hecho, hasta se plantea hacer un erasmus: “Si la universidad me lo permite, me voy de erasmus”.