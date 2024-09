Julio, superviviente del primer atentado indiscriminado de ETA: “Eso se te queda grabado para siempre”

Han pasado ya 50 años de este terrible atentado, la cafetería Rolando ya no existe, pero todavía hay supervivientes que lo recuerdan. Julio , uno de ellos, cuenta a Noticias Cuatro que “eran las dos y veinte, era la hora en la que la policía solía venir y estaba lleno” . Él se encontraba trabajando en el primer piso del edificio, “pegó un salto el taburete donde yo estaba y yo dije, ahora se hunde el edificio, pero no se hundió”. A pesar del tiempo, este superviviente lo recuerda perfectamente, “eso te queda grabado de por vida”.

Julio continúa con su relato, al salir al portal encontró a dos niñas entre los escombros, “una vez sacadas les dije qué hacíais vosotras solas aquí y es cuando me dijeron, ¡ay, mamá!”. “Quitamos el escombro”, continúa, “y apareció la madre que se había quemado un poco la cara, la bomba les pilló al lado, la saqué y al hospital”.

“No he vuelto aquí”, reconoce Julio, “me quedó grabado todo lo que yo aquí viví”. Pero, 50 años después, en la exposición en memoria del atentado conoce a las niñas a las que salvó, “me hizo mucha gracia cuando pregunté “¿y vuestra madre moriría no?” y me dijeron, “no, vivió”, y yo les dije, pues eso si que me alegra”. Medio siglo después Julio sabe que ese día salvó otra vida.