En A Coruña es tradición que las cacharelas iluminen la playa de Riazor, donde ya no queda ni rastro de la fiesta de anoche. La playa se encuentra completamente limpia y ya hay personas que han bajado hasta la playa para tomar el sol, a pesar de que esta mañana todo estaba lleno de basura sobre la arena. Son los restos de una fiesta que ayer disfrutaron unas 160.000 personas en A Coruña .

En Riazor hubo fuegos artificiales, se quemaron las fallas, se prendieron cientos de hogueras y no hubo que lamentar ninguna incidencia grave. Se registraron un total de 184 asistencias sanitarias , la mayoría fueron por pequeñas quemaduras y por intoxicaciones etílicas .

Es tradición quemar cosas en las hogueras para olvidarlas. Una chica cuenta: “Nos cogimos los apuntes y los exámenes de casa para que no se nos apaguen”. Otra chica dice: “Son apuntes de francés y de historia”. A las 00:00 comenzaron los fuegos artificiales y se prendió también fuego a las hogueras . Tras esto, llega el momento de las queimadas (una bebida alcohólica de la tradición gallega) y de saltar las cacharelas.

Algunas personas no tienen tanta suerte cuando saltan las cacharelas. Una chica expone: “Me quemé un poco porque me tropecé nada más saltar”. Un chico reconoce: “Hay que tener un poco de cuidado, sobre todo, y mirar cuál es la mejor manera de saltar”. Este es un ritual necesario para pedir buenos deseos y para ahuyentar lo malo. Una mujer afirma: “Yo solo salud, es lo único que pido”.