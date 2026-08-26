El juicio contra ella se ha convertido en uno de los más mediáticos de Estados Unidos

Se enfrenta a una condena segura, pero lo que se baraja, concretamente, es si será cadena perpetua o acabará en un centro psiquiátrico

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MassachussetsEl juicio contra Lindsay Clancy, –una madre acusada de matar a sus tres hijos pequeños en Massachusetts–, es uno de los más mediáticos de Estados Unidos y se acerca a su fin. La clave es si era consciente o no de lo que estaba haciendo cuando cometió el crimen.

Se enfrenta a una condena segura, pero lo que se baraja, concretamente, es si será cadena perpetua o un centro psiquiátrico.

El juicio contra Lindsay Clancy por matar a sus tres hijos pequeños

En las últimas semanas, el juzgado de Massachusetts encargado del caso recrea lo que ocurrió hace más de 3 años, cuando Lindsay Clancy, en el sótano de su casa, asfixió con bandas elásticas a sus tres hijos, de 5 y 3 años, y el menor, de 8 meses. Después de ello, intentó arrebatarse la vida, lo que le costó una parálisis permanente de cintura abajo.

El caso acapara todas las miradas, con tertulias televisivas e incluso tendencias en las redes sociales que empatizan con ella o todo lo contrario. A este respecto, cientos e inclusos miles de madres han visto en el caso una oportunidad para visibilizar la depresión posparto, aunque la de ella, fue más bien psicosis, según han defendido algunos expertos en el juicio.

En el marco de este caso, se han llegado a ver hasta mareas rosas a las puertas de los juzgados, con activistas denunciando el fracaso de la atención psiquiátrica, así como detractores que han rechazado el uso de la enfermedad mental como atenuante del triple crimen que cometió.

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Sea negligencia médica por no abordar sus previos y claros signos psicóticos o culpabilidad total por un triple asesinato a sangre fría, el caso de Clancy se ha convertido en instrumento para abanderar causas.