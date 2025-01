“De México dijo que era un país dirigido por los cárteles de la droga , que les compran muchos productos”, resalta Fuentecilla. "Prácticamente, todo lo que se hace de importancia en México lo hace y lo paga EE.UU. Llegó a sugerir el cambio de nombre del Golfo de México por Golfo de América. En este país, tienden a usar el nombre de América para todo como si no existiera otro país", resalta.

José Luis Fuentecilla destaca que Trump hace con Canadá lo mismo que con México. “Dice que es un país al que compran coches, madera y leche que no necesitan. Que todo eso supone un déficit anual de 200.000 millones y que encima les protegen con su Ejército y que, si no fuese así, se disolverían como país”, describe. “Por eso, le dijo al primer ministro Justin Trudeau que Canadá debería convertirse en el 51 Estado de la unión y al primer ministro llamarlo gobernador, como al de cualquier Estado”, apunta Fuentecilla.

“Al igual que con México, les amenaza con subir, de manera disparatada, sus aranceles para que no se vendan sus productos en EE.UU”, añade. Trump aseguró que "a muchas personas en Canadá les encantaría ser el Estado 51". "Estados Unidos ya no puede soportar los enormes déficits comerciales y los subsidios que Canadá necesita para mantenerse a flote. Justin Trudeau sabía esto y dimitió", dijo el magnate.

Aunque estos ataques no son nuevos. “Los trumpistas arremeten contra el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá porque EE.UU sale perdiendo”. El subdirector de Noticias Cuatro señala que esto “ya se revisó en su primer mandato" y que "habrá que ver hasta dónde quiere llevar ahora la amenaza”. De momento, el empresario y número uno de Trump, Elon Musk, ya ha lanzado un tuit ante las protestas del primer ministro saliente de Canadá, Trudeau: “Nena, ya no eres el gobernador de Canadá, así que no importa lo que digas”.