Las carreteras, colapsadas en el Líbano con el alto al fuego: las familias regresan a sus casas del sur

Cuando el reloj marcó las 03:00 horas de la madrugada, centenares de coches en el Líbano se pusieron en movimiento rumbo al sur. Pero en una ciudad asolada por las bombas israelíes, no todo el mundo tiene un lugar donde volver. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden , anticipó que este alto al fuego "está diseñado para ser un cese permanente de las hostilidades".

“Esta mañana he vuelto a recoger huevos, como llevo haciendo durante un año y medio. Pero hoy lo hago sin los sonidos de explosiones . Tengo fe en que ahora vamos a estar un poco más tranquilos, seguros no, aunque al menos tranquilos, y ya veremos a dónde nos lleva”, reconoce una mujer.

Muchos han aprovechado las primeras horas de la tregua entre Israel y el Líbano para volver a su casa. “He vuelto a nacer, no hay nada como la tierra del sur del Líbano. No hay nada como el olor del sur”, reconoce uno de ellos. En Tiro, han recibido a la gente que volvía a sus viviendas después de tanto tiempo.

“Estamos orgullosos, nos hemos mantenido firmes durante 64 días”, subraya. Aunque no todos tienen una casa, ya que muchos han visto sus hogares destruidos por las bombas. “Soy el primero en limpiar mi casa, no tengo otra opción. No tengo ningún otro lugar donde vivir”, afirma otro.