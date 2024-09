Así fue la detención de Dominique Pélicot: en un supermercado mientras grababa la ropa interior de mujeres

Dominique Pelicot, que se encontraba en un supermercado a pocos kilómetros de su casa, llevaba el móvil escondido en una bolsa y con él grabó la ropa interior de varias mujeres. En las imágenes se ve cómo logra colocar el teléfono bajo el vestido de otra de las víctimas, lo que llamó la atención de los vigilantes de seguridad y por lo que lograron detenerle 'in fraganti'.

Del total de hombres que se sientan en el banquillo por este caso, 35 han reconocido haber mantenido relaciones sexuales, pero han asegurado que no entendían que fuese un abuso no consentido si no un "juego" al que habría accedido la pareja. Solo tres han pedido disculpas de momento.