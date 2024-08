Nicolás Maduro lanza su artillería contra Josep Borrell y la oposición se prepara para nuevas protestas

El presidente de Venezuela ya tiene un nuevo enemigo: Josep Borrell. Desde que el alto representante de la Unión Europea pidió más transparencia sobre las elecciones del 28 de julio, el líder chavista no ha dudado en utilizar una cumbre virtual para lanzar acusaciones. “Borrell y la UE no solo se arrastran en relación a Venezuela, Josep Borrell instiga, apoya una guerra abierta contra Rusia desde Ucrania ”, ha sentenciado.

“Hoy no puedo decirles el momento exacto en el que vamos a concretar la victoria, pero sí, con absoluta convicción, les digo que el destino de esta lucha es la liberación de Venezuela, la construcción de un país luminoso donde podamos vivir bien, con dignidad”, ha recalcado en un audio publicado en Youtube. “Nuestras tácticas son tan diversas que no van a poder contenerlas, y vamos a actuar con precisión para que ellos no puedan evitar nuestro avance”, ha dicho sobre las nuevas movilizaciones.