Carolina Marín se lesiona y tiene que retirarse de los Juegos Olímpicos: "Está hundida"

La jugadora española de bádminton Carolina Marín se ha lesionado durante su partido de semifinales de los Juegos Olímpicos de París ante la china He Bing Jiao y ha tenido que retirarse del torneo , todo en un partido que dominaba a placer y en el que la rodilla volvió a despertar sus pesadillas.

Después de ganar 21-14 el primer set y cuando se imponía a la asiática por 10-6 en el segundo, la onubense, cuarta del ranking mundial, se fue al suelo llevándose la mano a la rodilla. Fue atendida y se enfundó una rodillera para seguir el partido, pero después de perder dos puntos ante Jiao no pudo continuar. Entre lágrimas, la tricampeona del mundo y heptacampeona de Europa abandonó la pista principal del pabellón Porte de la Chapelle.

Ahora, Jiao buscará el título olímpico ante la surcoreana An Se Young, que en la otra semifinal doblegó a la indonesia Gregoria Mariska Tunjung (11-21, 21-13, 21-16).

El entrenador de Carolina Marín , Fernando Rivas, comentó que la jugadora española estaba " hundida " después de tener que retirarse por una lesión en la rodilla derecha en la semifinales de los Juegos Olímpicos de París y que la onubense le dijo que "no quería acabar su carrera así".

"Carolina está hundida. No es justo, me ha dicho que no quería acabar su carrera así. Creo que se merecía acabar unos Juegos Olímpicos disputándolos, gane o pierda", comentó Rivas en zona mixta después de que la andaluza tuviera que retirarse en su semifinal, cuando iba por delante en el marcador, por una grave lesión en la rodilla, la tercera en tres años.