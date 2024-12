Más de 120 personas son estafadas por una agencia de viajes en Galicia

Todos los afectados pagaron sus billetes de avión a través de la agencia A&M Tours con el objetivo de reunirse con sus familias y seres queridos en unas fechas tan destacables. Las víctimas de la agencia del barrio del Agra do Orzán se dieron cuenta de que sus billetes no existían , en ningún momento fueron comprados por A&M Tours: “El papel que me dan indica que está el vuelo, pago y todo aquí, pero ni tiene número de vuelo ni tiene nada. Una estafa a la cara”, comenta una de las afectadas.

El dueño de la agencia todavía no se ha pronunciado acerca de lo sucedido. Mientras, sus empleados han sido los que han dado la cara y recogido las decenas de quejas de los clientes que se aglomeraban en la puerta del establecimiento a lo largo de la mañana. Aun así, los afectados no han recibido una solución: “Lo que me dijeron fue que saque otro billete en otra agencia, que por aquí no voy a viajar. No me devuelven el dinero tampoco”.