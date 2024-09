Estas sorpresas positivas están muy relacionadas con el comportamiento del turismo, ya que ha sido bastante bueno. Pero esta situación no se cumplirá siempre. Se espera un cambio de motor de crecimiento hacia la inversión y el gasto de las familias, aunque aquí también hay sorpresas. Existe un misterio que no se ha resuelto aún: los hogares no están gastando todo lo que deberían. Todavía no se ha recuperado el consumo previo a la pandemia y es ahí donde surge la duda: si todo va tan bien, ¿por qué no gastan más los hogares?