El reto actoral de Vicky Luengo en la obra 'Prima Facie': "Era muy difícil separar lo que sentía el personaje"

Para la actriz no ha sido fácil separarse del personaje al bajar del escenario y cree que, en parte, es por la magia del teatro: “El teatro nos hace debatir y hacernos pensar. Tiene un poder y es que cuando ves algo en directo, que es verdad delante de ti, el cuerpo no puede evitar quedarse impregnado por esas emociones y sentimientos”. Y es que esta obra busca trasladar un mensaje que ella tiene claro: “La ley y la Justicia, por desgracia, no son lo mismo”. Después de mas de 100 funciones, dirá ‘adiós’ definitivo a la capital y continuará en varias ciudades españolas.