Es un artista libre que va a lanzar una trilogía de discos , teniendo en cuenta que la industria musical actual apuesta más por canciones sueltas. Sen Senra afirma: “En una era donde todo es demasiado caótico, frenético. No estar todo el rato buscando esa sensación de tener que generar estímulos para llamar la atención ”.

El artista utiliza un falsete que envuelve en una cálida atmósfera, y él asegura: “He experimentado mucho, he explorado mucho. Muchas de las canciones que hago ni las publico”. Pasa muchas horas en su estudio para coger lo nuevo y hacerlo más nuevo, de manera que saca éxitos como ‘Ya no te hago falta’ (2023) con Álvaro Díaz o ‘Qué facilidad’ (2021) con C. Tangana.