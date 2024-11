El bloqueo de la suegra de un concursante en la 'llamada de emergencia' en 'Lo sabe, no lo sabe': "Me he quedado en shock"

Xuso Jones y su equipo viajan hasta Valladolid en busca del próximo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'. Desde la fachada de la catedral, se fijaba en Jesús, un hombre de 40 años, que comentaba a Xuso que trabaja gestionando efectivos de seguridad privada. El presentador le preguntaba si quería optar a ganar hasta 50.000 euros y él aceptaba la invitación para participar en el programa.

Durante la primera ronda Jesús tenía suerte y ganaba los primeros 200 euros, sin embargo, no correría con tanta fortuna en la siguiente pregunta, que le ha hecho perder 600 euros. Al perder el premio, Jesús debía utilizar la llamada de emergencia.

Jesús, muy contento por haber ganado el dinero, comentaba a su suegra entre risas: "Ya te invitaré a un café, pero no mucho más eh". En ese instante, algo despistada, Pilar afirmaba: "Explícamelo otra vez que me he quedado en shock", y Xuso Jones le confirmaba que su yerno había ganado 600 euros gracias a ella.