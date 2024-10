Una concursante decide dejar tirada a su amiga para participar en el programa: "¡Ahí se queda!"

Xuso Jones y el equipo de 'Lo sabe no lo sabe' se desplaza hasta la pintoresca ciudad de Bilbao para encontrar a María , una transeúnte que estaba esperando a su amiga para tomar algo. El presentador le explica el concurso a Maria, y ella, sin pensárselo dos veces, decide participar en el programa y dejar a su amiga. "¡Ahí se queda!" , dijo María con efusividad.

María no consigue tener muy buena suerte al no encontrar una persona que sí sepa la primera pregunta que le hace Xuso, por lo que nuestra concursante utiliza la llamada de emergencia para que su amiga Kate consiga dar con la respuesta. Lamentablemente, ni su amiga ni el transeúnte dan con la solución.

Mientras continúan con el concurso, Xuso Jones decide conocer un poco más a la concursante. Es aquí cuando descubre que María tiene un gran sentido del humor: "Trabajo en un gimnasio pero no me gusta el deporte. No soy fitness. Le como las cabezas a la gente para que se apunten", cuenta nuestra concursante de Bilbao.