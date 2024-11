Una cita acaba en una batalla campal de almohadas: "Es mi primera fiesta de pijamas..."

Wat3rmami acude al restaurante del amor de 'First Dates' para encontrar a su media naranja

La artista 'Wat3rmami' acude muy nerviosa al especial 'Pijama Party' de 'First Dates' con el objetivo de encontrar a la persona ideal con la que caer muy enamorada. Nada más entrar al restaurante, la soltera alucina con el físico de Carlos Sobera y se lo dice sin tapujos: "Que cuerpecito llevas. Si soy yo más grande que tú".

Si algo tiene muy claro 'Wat3rmami' es que siempre pretende llamar la atención a toda costa. De hecho, ha asegurado a las cámaras del programa, que si no logra ser el centro de todos, ya se encargará ella "personalmente". "Donde yo esté, se me nota", cuenta con mucho desparpajo a 'First Dates'.

Sin embargo, aunque se considere una persona sin ninguna vergüenza y que adora ser el centro de atención, parece que en el amor no ha tenido mucha suerte. Además, 'Wat3rmami' tampoco tiene muy claro sus gustos sexuales, por lo que algunas veces tiende a buscar chicos y otras veces chicas, como en el programa de hoy, que quiere dar con una mujer. "Nunca he tenido la oportunidad de llevarme una ostra a la boca", cuenta al presentador.

Carlos Sobera, en cuanto escucha todo lo que busca 'Wat3rmami' para caer rendida a los pies de la otra persona, se dirige a las puertas del restaurante para conocer a Agnes, quien será la cita de la artista. Es coctelera, tatuadora y se considera una "lunática" porque siente que no pertenece al mundo.

En cuanto llega al restaurante, Agnes le regala un cuadro hecho con su cuerpo para impresionar a 'Wat3rmami'. "¡Nunca nadie me había regalado un cuadro!", expresa muy emocionada la soltera a las cámaras del programa. Además, Agnes se ha quedado muy sorprendida con la mujer con la que le han emparejado porque "no se esperaba" que 'First Dates' diera en el clavo con lo que estaba buscando.

Una vez en la cena, tanto Agnes como 'Wat3rmami' parecen haber conectado muy bien. Ambas se lo están pasando en grande y la flecha de Cupido ha dado directo en el corazón de las dos chicas.

De hecho, y justo antes de empezar a cenar, 'Wat3rmami' aumenta la temperatura de la conversación en cuanto le revela a su cita que no "lleva bragas" en esos momentos. Sin embargo, en las cámaras del programa asegura que no las tiene puestas porque "se le olvidaron".

Por parte de Agnes, físicamente, la cita le ha parecido "espectacular" y le ha atraído mucho su espontaneidad. "Me parece una chica que saca purpurina por todas partes, que no tiene vergüenza ninguna. Es algo que yo digo: el que tiene vergüenza no come", detalla al programa.

Sin embargo, todo se empieza a torcer la Agnes en cuanto descubre que su cita no tiene ningún reparo en comer con la boca llena. "Diría que soy muy escrupulosa en cuanto a la forma de comer de otra persona. De hecho, es uno de mis 'redflags' más grandes", cuenta al programa.

En cuanto terminan de cenar, ambas se van a la sala privada para terminar de rematar la cena. 'Wat3rmami' sigue en su salsa y se tumba a la cama, con la mala suerte de que se le sale en varias ocasiones su pecho. Por desgracia, esto tampoco le gusta a Agnes, porque considera que ese comportamiento es para cuando cogiera un poco más de confianza.

Finalmente, ambas deciden batirse en duelo con una batalla de almohadas, protagonizando uno de los momentazos más graciosos del especial 'Pijama Party' de 'First Dates'. "Es mi primera fiesta de pijamas y casi la dejo como la niña de 'El Exorcista", cuenta 'Wat3rmami'.

La decisión final de 'Wat3rmami' y Agnes