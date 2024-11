Risas, risas y más risas: así se conocieron Eduardo y Sonia en ‘First Dates’

Eduardo y Sonia se reencuentran de nuevo en el restaurante de 'First Dates' en su especial 2000 programas el próximo lunes 11 en Cuatro. Los dos sevillanos tuvieron una cita con la risa como protagonista y en donde la química surgió desde el primer minuto.

Ahora, quieren dejar claro en el programa de Cuatro que son la pareja perfecta y que están hechos el uno para el otro. Además, Sonia tiene una sorpresa especial para Edu, quien le propuso matrimonio hace unas semanas. ¿Qué será?

Está claro que el amor está muy relacionado con reírse y hacer reír a la otra persona. Pero el primer encuentro de Eduardo y Sonia en 'First Dates' podemos describirlo como algo excepcional: ambos no pararon de jactarse por todo de principio a fin y eso generó que la química saliese de forma natural en todo momento.

La cita para los dos no pudo salir más redonda. Por un lado, estaba Eduardo, que acudía a ‘FD’ junto a su guitarra, a pesar de tener otras tantas aficiones como escalar, montar en moto y otras cosas. El sevillano sufrió un paro cardíaco a los 12 años y cuando se operó ya a los 30 años, se prometió no decir a nada que no. Y así fue.