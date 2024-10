Una soltera solamente se fija en chicos con mucho dinero: "No me importa que sean feos... si tienen una buena cartera"

Michel, un comercial valenciano y muy internacional es el siguiente soltero en pasar por el restaurante de 'First Dates'

Paola, una enfermera y modelo será la cita de Michel

Michel, un comercial valenciano de 48 años, es la siguiente persona que acude a 'First Dates' para encontrar el amor. Se considera una persona internacional por las raíces de su familia. "Mi padre es cubano. Se fue a vivir a Estados Unidos, quiso estudiar Medicina y, en Valencia, conoció a mi madre. Se fueron todos para EEUU, y ahí nací yo", cuenta a Carlos Sobera.

Michel ha tenido la suerte de poder conocer distintos países y tener parejas tanto latinas como españolas. Sin embargo, a nuestro soltero no parece haberle ido muy bien en el amor. "Yo siempre he intentado conquistar a la otra persona, pero realmente no me he fijado si la pareja está realmente por mí".

Nuestro soltero no teme a nada ni a nadie. Michel busca chicas guapas y fuertes de carácter y Paola puede que cumpla sus requisitos. La "JLo" peruana que vive en Madrid es enfermera, modelo y siempre tiene que estar perfecta en cualquier momento: "Me he caído con los tacones para ir a recoger a los niños".

"¡Guau! Qué guapa, qué mujerona, qué estilo", cuenta Michel nada más ver a su cita. Parece que a nuestro soltero le ha entrado muy bien por los ojos a su cita.

Durante la cena, Michel está encantado con la cita que le ha tocado porque Paola reúne casi todo lo que estaba buscando el soltero. Sin embargo, hay algunos temas en los que discrepan, como el deporte. El comercial cuenta que "debería hacer más ejercicio" y bromea con un cochinillo que se tomó recientemente. "Lo principal es moverse y quemar todas esas calorías", explica Paola.

En cuanto al carácter, Michel cuenta que apenas tiene y que, muchas veces, está más pendiente de su pareja que de su propio interés. En cambio, a Paola le gusta todo lo contrario. "No es mi estilo de chico. No lo veo para mí", cuenta la soltera a las cámaras de 'First Dates'.

Conforme va avanzando la cena, parece que los gustos y preferencias que tienen tanto Michel como Paola son realmente diferentes. El soltero busca una pareja que le "complemente". En cambio, la enfermera prefiere a alguien que tenga un buen trabajo y "mucha pasta". "No me importa que sean feos... si tienen una buena cartera. No me transmite como que tuviera dinero. No me va a llevar a las tiendas caras", desvela la soltera a las cámaras del programa.

En cuanto sacan el 'Rasca del amor', Michel cuenta a su cita que es capaz de mantener hasta 4 o 5 relaciones sexuales en una misma noche. Paola, consciente de que eso en un chico es muy dificil, se le escapa una carcajada. "Para, que me va a dar un ataque de risa", le cuenta al soltero.

La decisión final de Michel y Paola

La cena entre Michel y Paola ha generado sentimientos muy diferentes. Por un lado, el soltero estaría encantado de volver a ver a su cita una vez más porque había sentido ese flechazo desde que la vio.