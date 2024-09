Miguel Ángel consigue que Rubén se suelte en la cita: "Tiene más peligro que un semáforo en ámbar"

Por las puertas de 'First dates' ha aparecido Miguel Ángel, un camarero y artista de 37 años que ha venido buscando a un hombre carismático, pero a la vez centrado. El programa le ha hecho caso y Carlos Sobera ha recibido en la entrada a Rubén, otro camarero de 38 años .

"Soy más garrulo que 'marimacarra", se ha definido Rubén antes de hablar con Miguel Ángel. Las primeras impresiones no han sido muy buenas por parte de ambos. "Me gustan los hombres un poco más rellenos, no tan flaquitos", ha explicado Rubén sobre el físico de su cita.