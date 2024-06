La cantidad de fantasías sexuales cumplidas por Eloi impresionan a su cita de 'First Dates': "Ya no te quedan, ¿no?"

Descubre las fantasías sexuales de Eloi y Eva durante su cita en 'First Dates'

Eloi, tiene 31 años y tras años de tener sexo esporádico, se ha dado cuenta que el sexo con un vínculo es mucho mejor

Eva tiene 34 años y aunque confiesa que hace unos años su ideal de vida era querer una familia y tener hijos, ahora lo ve complicado. Y es que no le ha ido muy bien en el amor y aunque quiere ser mamá, lo ve difícil, ya que primero necesita conectar muy bien con una persona y como no le ha ido muy bien, le cuesta confiar.

Se considera una chica muy cariñosa, ella dice que quizás "demasiado" y que a veces es tan detallista que puede resultar algo cursi porque a sus parejas ella es de mandarles una foto diaria dedicada, pero asegura que cuando esta actitud no es recíproca, tiene la sensación de que hace el tonto. De su cita, pide que sea un chico muy extrovertido, activa, que le gusten los animales y viajar.

Su cita, es Eloi, tiene 31 años y tras años de tener sexo esporádico, se ha dado cuenta que el sexo con un vínculo es mucho mejor. Al ver a Eva, ningún rasgo de ella le ha llamado la atención, pero comentaba: "Me ha pasado de conocer a chicas que en un primer momento no me han llamado la atención y, sin embargo, luego me han atraído".

Durante la cena, Eva le comentaba a Eloi que tiene muchos animales, concretamente tres perros y dos gatos. Esto no asustaba a Eloi, que entre bromas le decía: "Tienes un zoo montado en casa". Después de esto, Eva se interesaba por el trabajo de Eloi, y él le confesaba que era veterinario en una granja. La profesión de Eloi suscitaba en Eva varias corazonadas: "Me dice mucho que sea veterinario porque lo considero muy tierno y me da la sensación de que a lo mejor se ha refugiado en los animales como yo".

Eloi y Eva: aficiones en común

Hablando un poco más de cómo son cada uno, Eloi empezaba diciendo que es un apasionado de los escape room, porque le gustan mucho los enigmas y hacer escalada. En ese momento, Eva saltaba, y aunque indicaba que no ha hecho ninguna de las dos cosas, si se mostraba con ganas: "Eso yo necesito hacerlo". Esta actitud participativa de Eva ha gustado mucho a Eloi, que le ha hecho darse cuenta de que tenían muchas más cosas en común de lo que él creía.