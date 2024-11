El tenso encuentro entre Paqui y su hija Natalia: "Le quitaron al niño y dijo que antes muerta que dejármelo a mí"

“Yo no puedo más con esto, es muy agresiva he puesto como 20 denuncias a mi hija. El bebé que tuvo se lo quitaron a los 9 días y está con Asuntos Sociales”, afirmaba Paqui.

Meses después, un equipo de 'En boca de todos' se desplazaba hasta Valdemoro de nuevo y hemos podido hablar con madre e hija. Aunque la situación sigue muy tensa entre ellas, Natalia hablaba ante las cámaras mucho más calmada: "A mí no me gustan tampoco esos espectáculos y que digan que si trafico, que si soy prostituta y cosas malvadas que no son verdad. Yo solo necesito estar tranquila".