La víctima de un falso abogado que se ha fugado con más de un millón de euros estafados: "Era un tío que daba mucha confianza"

Albert , uno de los damnificados por este falso abogado, entraba en 'En boca de todos' y nos desvelaba por qué tuvo que solicitar los servicios de un abogado: "Yo tenía una pensión por incapacidad en Francia y al cumplir los 62 años, me la quitaron, y pasé de cobrar 1.600 euros a 300".

Por este motivo, tras quedarse sin ahorros, Albert contrata los servicios del letrado para participar en el concurso de la ley de la segunda oportunidad y que se condonaran las deudas. Sin embargo, este estafado señalaba, que no solo no le perdonaron la deuda sino que este hombre le robó 3.200 euros entre sus cargos y los gastos del procurador sin que existieran: "Él no presentó nada ni en un juzgado ni en ningún sitio".