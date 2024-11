El miedo de Marta tras declarar en el juicio por el asesinato de su novio Kevin: "No puedo ser feliz por temor a que me pase algo"

Sobre las amenazas sufridas por la madre de su exnovio y presunto asesino de Kevin cuando le comentó que había conocido a otra persona, Marta señalaba: "Yo estaba trabajando en una cafetería y ella vino, me enganchó del brazo y me dijo: "Si no eres para mi negro, no vas a ser para nadie. Relaja la raja que cuando vea al colombiano lo voy a rajar".

Para finalizar, Marta se derrumbaba y decía a Nacho Abad que le está costando mucho intentar algo con otra persona: "Nunca me pude imaginar que me podría llegar a pasar algo así y ahora cuando me pongo conocer a otra persona me da miedo todo. Me da miedo atarme a una persona. No disfruto los momentos felices por temor a que me pase lo mismo y que ellos cuando salgan de la cárcel vengan y me hagan algo, es muy duro".