El enfado de una vecina de Alfafar, afectada por la DANA: "¿Veis a alguien?, ni la UME, ni políticos, ni nadie"

Tras más de 24 horas hay pueblos de la Comunidad Valenciana que siguen completamente incomunicados. Uno de estos municipios es Alfafar, en Valencia, que continúa sin agua potable y con las calles convertidas en un lodazal. Además, los vecinos se están quedando sin comida y la ayuda no llega.

Un equipo de 'En boca de todos', con dificultades, conseguía desplazarse hasta Alfafar, uno de los pueblos más afectados por la DANA. Una vez allí, conocíamos a Cristina, una vecina afectada, que realizaba un duro llamamiento a las autoridades: "No tenemos luz, no tenemos agua y encima no tenemos ayuda, ¿ves a alguien? ni la UME, ni la policía, aquí nos han dejado tirados como perros".