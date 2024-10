El duro relato de Loubna tras una paliza de su pareja: "Mató a mi madre e intentó hacer lo mismo conmigo"

Juicio al exlegionario asesino que presuntamente mató a la madre de Loubna

Una mujer pareja de un legionario desapareció hace 30 años. Su hija, que se casó con este exlegionario y sufrió maltrato, asegura que su pareja y padrastro "mató a su madre e intentó hacer lo mismo con ella". Un equipo del programa acude hasta los juzgados para hablar con Loubna, víctima e hija de la desaparecida.

Loubna explica la desaparición de su madre

En primer lugar, Loubna recordaba cómo fue la desaparición de su madre: "Siempre me venía a buscar al colegio y ese día no vino y apareció él, la pareja de su madre". Además, añade, que aunque ella era pequeña, rememora que este hombre la recogió del colegio y ya no regresaron a la casa donde vivían sino que se fueron a otro sitio.

Sobre la desaparición de su madre también confiesa, que durante los primeros días no le dio ninguna explicación y solo le dijo: "Hazte a la idea de que te ha abandonado y que no quiere saber nada de ti".

En segundo lugar, la víctima explica, que con 17 años se queda embarazada y años después se casa con la expareja de su madre. En referencia a la convivencia, dice que al principio no era ni buena ni mala, pero que luego empezaron los gritos y a lo mejor soltaba un tortazo. Loubna asegura, que tras años con él, se empieza a dar cuenta que lo que él hacía con ella ya no era normal: "Me pegaba, me gritaba, yo no podía ni salir ni hablar con nadie".

Así fue el intento de asesinato de Loubna

Después de relatar la desaparición de su madre y su posterior relación llenas de maltratos con este exlegionario. Loubna desvelaba el momento en el que su pareja intentó matarla. "Me coge, me tira del brazo y me pide el pasaporte de una de las niñas, yo le digo que lo tiene su abogado y me llevo el primer golpe en la cabeza", afirmaba Loubna.