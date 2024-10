Nacho Abad desvela que sufre acoso por parte de un hombre: "Me llama asesino, le he denunciado"

Una de estas diputadas, es Ana Vázquez, colaboradora habitual del programa de Cuatro 'Todo es mentira', que se pronunciaba al respecto en el programa: ''Es verdad que cuando vi la carta esta mañana, cuando llegué al Congreso, por un lado decía 'no la voy a publicar' porque parece que te sientes culpable. Eran tantos insultos y amenazas, pero hice una cosa, subirla a las redes y alguna compañera más me dijo que también la había recibido''.

''No puedo como mujer permitir esto y lo publiqué (...) Eran todo descalificaciones sexuales, machistas...Yo lo comentaba, no creo que salga de una mujer esta misiva porque eran todo obscenidades, asquerosidades y una violencia verbal y un tono...'', continúa explicando.

Nacho Abad, también aprovechaba este alegato a un cambio en la ley, para desvelar que un hombre le acosa: "Yo he denunciado a un tío que me acosa hace una semana. Me está acosando y me llama asesino".