Un psiquiatra analiza a la madre absuelta tras degollar a su bebé de un año: "En su mente era la mejor solución"

Tras estas palabras, el psiquiatra puntualizaba, que esto no quiere decir que la sentencia sea errónea o vergonzosa: "No lo es, esta señora se va a someter a un tratamiento médico , como enferma que es, vigilada periódicamente por el juzgado al que habrá que informar de la evolución del proceso. Es una enferma grave".

Nacho Abad, después de escuchar con atención al doctor, planteaba: "¿Me está queriendo decir que cuando degolló a su bebé no era consciente?", y el psiquiatra forense contestaba: "No, no sabía lo que hacía. Ella dentro de su ideación delirante, por lo tanto, absurda, falsa e irrebatible por razonamientos lógicos, piensa que está haciendo algo que debe hacer. En su mente era la mejor solución. Ella tiene convencimiento que su bebé no puede vivir en este mundo".