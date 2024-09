Exclusiva | Accedemos a las declaraciones del Grupo Antidroga de Mérida: un juez los considera una organización criminal

"Se le investiga y por eso está usted aquí detenido , por la comisión de un delito de organización criminal , relacionado con el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Mérida", informaba el letrado a uno de los agentes acusados. Tras esto, le preguntaba en sede judicial si se quedó con alguna cantidad de dinero requisada y el policía respondía: "Nada, nada, es que no se encontró dinero".

Para finalizar, el magistrado planteaba al agente de estupefacientes de Mérida, si quería declarar y este se negaba: "No, me voy a acoger a mi derecho a no declarar".