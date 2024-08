El sindicato de Mossos, tras denunciar a la alcaldesa de Granollers por el curso para niños de cómo quemar a policías: "Debe dimitir"

Además, este portavoz nos sorprendía indicando, que lo que ya le ha sobrepasado después de esto, son las reacciones en redes sociales y de mucha gente por la admisión a trámite de esta denuncia: "Esta sociedad está perdida. No entiendo que haya gente que defienda esto y nos ataque con menores, con niños, de cómo lanzar cócteles molotov contra la policía".

Por otro lado, respecto a quién está dirigida la denuncia de este sindicato, su portavoz explicaba: "Nosotros hemos denunciado a la alcaldesa de Granollers como máxima responsable, por mucho que hayan emitido un comunicado diciendo que no lo sabían. Solo tenían que leer de qué iba el taller para imaginarse lo que podía ocurrir. Y si no lo sabes son ineptos para dirigir una ciudad o son ineptos por haberlo permitido y tienen que dimitir. No están capacitados para dirigir un consistorio".