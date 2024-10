Iker Jiménez cuenta el secreto para cumplir 20 años en la televisión: "Me he mantenido porque amo lo que hago"

"No tengo esa respuesta", dice su presentador y "padre" entre risas. Ni Iker Jiménez ni su mujer Carmen Porter, los creadores de este show que ha batido récords en horario prime time, saben cómo consiguió sostener el éxito durante tanto tiempo, pero sí creen que hay otros factores que pueden haber ayudado mucho porque "algo han aprendido del código de comunicar después de tanto tiempo".

"Creo que la clave del programa es que amo realmente lo que hago y me lo creo. Hoy se cree que es fácil amar lo que uno hace, pero realmente no lo es y tengo un equipo que ha comprado lo que hago", afirma emocionado haciendo alusión a que la esencia siempre ha estado intacta. Lo cierto es que el camino no ha sido fácil. 'Cuarto Milenio' ha tenido que sobrepasar varias adversidades, críticas, bajas audiencias, competidores, nuevos paradigmas de consumo de entretenimiento e incluso una cancelación, que hizo que el de Vitoria se abriera un canal de YouTube, algo que le ha traído aprendizajes y adaptación ya que, como señaló, "hay que ser un poco camaleónico en la comunicación".