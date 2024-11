José Luis Ábalos asegura a 'Todo es mentira' que las declaraciones de Aldama ''obedecen a la desesperación''

Ábalos ha continuado defendiendo su inocencia y ha negado rotundamente que cobrase dinero en forma de comisiones del empresario que está investigado por el caso de las mascarillas. Además, reta a Aldama a que presente pruebas y Fabián Pérez, redactor del programa detalla lo que el político ha dicho: ''Dice que él no tiene por qué creerse unas notas que Aldama pueda tener en su ordenador con unos pagos que él no se cree''.

Respecto al informe del CNI que habría motivado la destitución del ejecutivo de Pedro Sánchez, Ábalos confiesa que ''desconoce ese informe'' y Fabián Pérez lo explica detalladamente: ''Dice que de haberse producido habría sido ilegal porque el CNI no puede investigar a un ministro del Gobierno de España''.

Además, Ábalos niega haber organizado la fiesta en la que Víctor de Aldama habría coincidido con la cúpula ministerial y con la mujer de Pedro Sánchez: ''Dice que es un evento organizado por su exmujer y por Koldo. Asegura que Aldama no estuvo en la sala con los ministros, pero que no puede negar que hablase o no con la mujer de Pedro Sánchez''.