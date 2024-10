Risto, tras la ausencia del Real Madrid en la gala del 'Balón de Oro': "Un club debería estar por encima de los caprichos de un jugador"

"El viernes el Real Madrid sabe que Ancelotti va a ganar el premio a mejor entrenador, que el Real Madrid va a recoger el premio al mejor equipo, pero hay dudas de quién va a ser el elegido mejor jugador, 'Balón de oro'. Y empieza ahaber rumores de que puede que Vinicius no lo gane. Ellos tienen fletado un avión, se suben 50 personas. Vinicius tiene preparada una fiesta. En el avión se enteran de que lo va a ganar Rodri y una marca tienen preparado un acontecimiento especial para el jugador. Cuando se enteran, el avión no viaje, Vinicius decide que no quiere ir a la fiesta y el Madrid, en un gesto de compañerismo con él, le dice: 'No te preocupes, que nosotros tampoco vamos", explicaba el periodista deportivo.

Algo a lo que reaccionaba Risto en directo: "Un club debería estar por encima de los deseos y los caprichos de un jugador". Además, Ricardo Reyes explicaba que el Real Madrid no entiende que, si no se lo iba a dar a Vinicius, por qué no se lo dan a Dani Carvajal. A lo que no daba crédito el presentador: "Pero bueno, ¿esto no es una votación? ¿entonces? ¿qué tiene que decir el Real Madrid sobre eso? Si no le gusta la votación pues se aguanta, va ahí y lo recibe otro y punto. Me parece todo surrealista. Me recuerda a las pataletas que tenías cuando eras pequeño".