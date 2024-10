Risto Mejide condena la agresión a Pilar Rahola durante un acto: ''Es lamentable que esto ocurra en nuestro país''

Risto ha apoyado a la periodista: ''Es lamentable que esto ocurra en nuestro país, pero ayer una persona de este equipo que colabora con nosotros habitualmente, con la que uno puede tener sus discrepancias, yo por ejemplo normalmente no pienso como ella, sin embargo estoy encantado de que venga a nuestro programa porque creo que enriquecen las ideas diferentes. Esa persona sufrió una agresión, afortunadamente no estamos hablando de un golpe , nadie la ha enviado al hospital, pero sí una agresión con pintura mientras estaba en un acto''.

''Uno puede estar a favor o en contra de lo que piensa esa persona, uno puede pensar que no tiene razón en sus argumentos, pero lo que no podemos tolerar, ni los que piensan como ella ni los que no pensamos como ella es que se produzcan este tipo de agresiones. Desde aquí voy a expresar siempre mi más profundo y rotundo rechazo a cualquier acto violento contra cualquier persona, piense como piense'', denuncia y condena el presentador la agresión hacia Rahola.

''Querían suspender el acto y me negué. No lo podía permitir, paré les dije 'si ustedes no se van, yo voy a dar esta conferencia y mi obligación es esta'. A mí ningún intolerante me va a callar, ni de derechas ni de izquierdas'', explica sobre lo sucedido.