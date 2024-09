Descubren quién es la 'celebrity number six', la mujer más buscada desde hace cinco años por un juego viral

Leticia Sardá ha sido la mujer más buscada durante cinco años. Su imagen pasó de estar en unas cortinas a dar la vuelta al mundo y todos se volvieron locos por encontrar su identidad. Ella se enteró hace apenas unos días de que es la ‘celebrity number six’. Esta modelo canaria se ha hecho una cuenta de Instagram y ahora no para de recibir mensajes de sus seguidores.

“Nadie me había puesto al corriente. No era consciente ni del alcance que pueden tener estas búsquedas en Internet ni que medio mundo me estuviese buscando”, explica Sardá.