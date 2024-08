La falta de examinadores para el carné de conducir en la Comunidad Valenciana está generando el caos. Según informa Sandra Pons en Noticias Cuatro , esta situación ya afecta a más de 40.000 candidatos que tendrán que esperar para poder examinarse. El sector de las autoescuelas está viviendo un auténtico colapso con la idea de muchos alumnos de sacarse el carné en verano. En agosto no se realizan exámenes y el tiempo de espera se duplica.

Arancha Pérez, directora de la autoescuela ‘Clase’, explica: “La capacidad de examen que dan dos personas es prácticamente inexistente, de hecho, nosotros no vamos a tener ningún examen en agosto y el resto de (las) autoescuelas van a tener una o ninguna plaza. Tenemos algunos alumnos aprobados que no les salen los permisos provisionales o incidencias en la presentación de alumnos. Eso también es, no solo por la falta de examinadores, sino por falta de personal administrativo en la propia Jefatura Provincial, que trae una cantidad de incidencias enorme”.