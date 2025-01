Hasta el momento, el único que se ha pronunciado al respecto y ha dado una opinión pública, era el presidente de la Asociación de Diplomáticos, que cree que Albares confunde la libre designación con la discrecionalidad: "Para tomar sus decisiones no respeta la carrera profesional de los diplomáticos, sino en sus afinidades personales" .

Por otro lado, Margallo apuntaba, que es verdad que por tradición y en el reglamento, existen determinados puestos de singular importancia que son de libre designación, lo cual no quiere decir para el exministro, que sean designaciones arbitrarias.

García- Margallo también recalcaba, que ahora los diplomáticos no pueden opinar, no pueden escribir, es decir, no pueden intervenir en los países que están acreditados para defender los intereses de España.